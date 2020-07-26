"فن التواصل وقت الأزمات".. ندوة للقيادات النسائية الأفريقية

يواصل المعهد القومي للإدارة والذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عقد سلسلة ندواته الإلكترونية التي يقدمها لخريجات برنامج القيادات النسائية الأفريقية بمشاركة نخبة من خريجات البرنامج.

وتمّ إطلاق الندوة الرابعة تحت عنوان "فن التواصل في أثناء الأزمات" بمشاركة الدكتورة نور الزيني المحاضر بالجامعة الأمريكية، و ممثلات 15 دولة أفريقية، وذلك في إطار سلسة حلقات التعليم التفاعلي عن بعد التي يعقدها المعهد القومي للإدارة.

شريفة شريف: برنامج القيادات النسائية الأفريقية يعزيز تصنيف القارة السمراء بمؤشرات تمكين المرأة

وأوضحت شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة، أنَّ البرنامج يوفر منظورًا أفريقيًا للتحديات التي تواجهها القيادات النسائية الأفريقية، فضلاً عن كونه منصة تعليمية تفاعلية للسيدات لتبادل الخبرات وتعزيز المعرفة بشأن أفضل الممارسات في الإدارة العامة والقيادة التنفيذية، إلى جانب اكتساب معرفة أكبر من قصص النجاح الأفريقية.

وتابعت أنَّ برنامج القيادات النسائية الأفريقية والذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومي للإدارة في يناير الماضي، يعد أحد الأدوات التي تسعى إلى تمكّين المرأة الأفريقية وتعزيز تصنيف الدول الأفريقية في مؤشرات تمكّين المرأة ومشاركتها، من خلال تحسين جهود حكوماتها في هذا الشأن.

ومن جهتها، أشارت الدكتورة نور الزيني، المحاضر بالجامعة الأمريكية أنَّ طرق الاتصال بعد أزمة كورونا شهدت العديد من المتغيرات التي أدت إلى ظهور أنماط مختلفة لعقد اجتماعات العمل والتواصل بين الأفراد.

وقدمت "الزيني"، شرحًا وافيًا حول أفضل طرق ومهارات التواصل خلال أزمة كورونا، وكيفية تحقيق تواصل مستمر بين الجهات المسؤولة والمواطن فى الدول الأفريقية من خلال الاعتماد على التطبيقات الحديثة التى ظهرت مؤخرًا خلال تلك الأزمة، إضافة إلى شرح أفضل سبل التواصل بين الشركات المنتجة والمستهلك.

جدير بالذكر، أنَّ المعهد القومي للإدارة كان قد عقد في يناير الماضي برنامج تدريب القيادات النسائية الأفريقية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة؛ بمشاركة 100 سيدة أفريقية من 45 دولة ممن يتقلدنّ مناصب رفيعة بدولهنّ في المؤسسات الحكومية الأفريقية المختلفة حيث استمر البرنامج على مدار 12 يومًا.