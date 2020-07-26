بريطانيا: نعزز قدراتنا لمواجهة التهديدات الفضائية من روسيا والصين

قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، اليوم، إن بلاده ستعزز قدرتها على التعامل مع التهديدات الفضائية من الصين وروسيا، وذلك في إطار مراجعة حكومية للسياسة الخارجية والأمنية والدفاعية.

وذكر بن والاس، خلال مقالة كتبها في صحيفة "صنداي تليجراف" البريطانية، أن المراجعة الدفاعية المتكاملة سوف تساهم في إبعاد وزارة الدفاع عن التركيز على الحرب التقليدية، مضيفا: "المملكة المتحدة ستعزز قدرتها على صد التهديدات من الصين وروسيا في الفضاء كجزء من المراجعة الدفاعية الأكثر شمولا منذ الحرب الباردة".

وحذر وزير الدفاع البريطاني، من أن الصين أيضا تطور أسلحة فضائية هجومية بعد أن اتهمت المملكة المتحدة والولايات المتحدة، روسيا باختبار قذيفة شبيهة بالأسلحة يمكن استخدامها لاستهداف الأقمار الصناعية، مشيرا إلى أن المراجعة الدفاعية المتكاملة- التي ستقدم في تقرير إلى رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون في العام المقبل- ستؤدي إلى إبعاد وزارة الدفاع عن التركيز على الحرب التقليدية، مع إعادة تشكيل الوزارة للعمل أكثر بكثير في أحدث مجالات الفضاء.

واكد وزير الدفاع البريطاني، أن الحكومة سوف تتبنى "دفاع جيل جديد" لأنها تسعى إلى "التفوق على خصومها بميزة تكنولوجية أكثر حدة وقوة.

وزاد التوتر بين بريطانيا وروسيا في الأسابيع الأخيرة؛ إثر قرار لندن فرض ​عقوبات​ جديدة على ​موسكو​ بتهمة السعي للتدخل في ​الانتخابات​ التي جرت العام الماضي ومحاولة التسلل إلى أبحاث خاصة بلقاح.