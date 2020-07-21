بريطانيا ترفض طلب لجنة برلمانية بفتح تحقيق في تدخل روسيا في بريكست

رفضت الحكومة البريطانية، اليوم، طلب أعضاء في البرلمان البريطاني بفتح تحقيق بشأن تدخل روسيا المحتمل في استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وقال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، إن إجراء التحقيق بأثر رجعي يعد أمرًا "غير ضروري"، وفقا لما ذكرته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وأوضح أعضاء في لجنة الأمن والاستخبارات في البرلمان، التي دعت إلى فتح التحقيق، أن الحكومة "لا تريد أن تعرف" ما إذا كان هناك تدخل من الجانب الروسي في استفتاء بريكست لعام 2016، كما أنها تجنبت البحث عن أدلة في هذا الشأن.

وأشارت "الإندبندنت "، إلى أنه تم اتهام رؤساء وزراء بريطانيين متعاقبين بالإخفاق في التحقيق في مثل هذه المخاوف، في تناقض صارخ لكيفية تعامل الولايات المتحدة مع ادعاءات تدخل روسيا في انتخاباتها الرئاسية لعام 2016.

وذكرت لجنة الأمن والاستخبارات، أنها ترى أن اللجنة يجب أن تصدر تقييمًا للتدخل الروسي المحتمل في استفتاء "بريكست" وأن تنشر ملخصًا عام لهذا التقييم.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن حسابات روسية على موقع التدوينات القصيرة " تويتر"، نشرت أكثر من 45 ألف رسالة عن بريكست في 48 ساعة فقط خلال استفتاء عام 2016.