"التموين": مبادرة "المنتج المحلي" قائمة على قاعدة بيانات مستحقي الدعم

كشف الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين، تفاصيل المبادرة الرئاسية لدعم المنتج المحلي، مبينًا أنَّها تقدم دعمًا مباشرًَا عبر بطاقة التموين وخصومات تصل لـ20% بمشاركة الصانع والتاجر، لافتًا إلى أنَّها أيضًا ستسهم في تحقيق عائد غير مباشر عبر حركة رأس المال في السوق، وبالتالي انتعاش السوق المصرية، إضافة إلى ثبات الوظائف في المصانع.

وأضاف "مدكور"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنَّ وزارة التموين توفر لهذه المبادرة قاعدة بيانات خاصة بمستحقي الدعم بنوعيه من الخبز والتموين والسلع الغذائية لوزارة المالية لوضعها ضمن قواعد بيانات الشراء.

وتابع أنَّ الشراء يتمّ من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لوزارة المالية، أو من خلال المتاجر التي تحمل العلامة التجارية "ميغلاش عليك"، مشيرًا إلى أنَّ جميع المحال تضع هذه العلامة للفت انتباه المواطنين والمستهلكين، إضافة إلى أنَّه تمّ بث بعض الإعلانات عبر القنوات الفضائية أمس للتعريف بالمبادرة.

وأكّد مستشار وزير التموين، أنَّ الغرض من المبادرة حصول المواطن من حاملي بطاقة التموين على احتياجاته التي يصعب عليه شراؤها بأسعار قد تصل إلى نسبة 30% خصم يتحملها التاجر والصانع والدولة.