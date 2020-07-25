مستشار وزير التموين عن "ما يغلاش عليك": يستفيد منها أصحاب البطاقات

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات‎، إن المبادرة الرئاسية "مايغلاش عليك" ستوفر لحائزي بطاقات التموين خصومات بنسبة 200 جنيه لكل فرد، كحد أقصي 1000 جنيه للبطاقة ذات الـ5 أفراد، وسيتم دفع باقي المبالغ عبر نظام الكاش أو التقسيط أو القروض.

وأضاف "مدكور"، خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن الشركة الراعية لتلك المبادرة قامت بأخذ بيانات 22 مليون من المواطنين الحائزين لبطاقات تموينية، وذلك لتسهيل إجراءات الشراء التي سيقومون بها: "يستطيع رب الأسرة التوجه لأي منفذ ويدخل اسمه على البوابة الإلكترونية المخصصه لذلك، ويعلم كمية الخصم، وتقوم وزارة التموين برفع تلك المبالغ عنه وتدفعها بدلًا منه".

وذكر أن الوزارة تسعى إلى التسهيل على المواطنين، والمحافظة على حقوقهم في أخذ الدعم بسهولة ضمن تلك المبادرة.

وأكد أن المبادرة لا تحتوي على سلع غذائية، حيث أن منافذ وزارة التموين بالكامل غير مشاركة في تلك المبادرة، ولا يمكن للمواطن أن يذهب إلى البدالين ويقوم بشراء سلع غذائية، مشيرًا إلى أن وزارة المالية أصدرت بوابة جديدة للمبادرة عبر الإنترنت وجميع السلاسل التجارية ستقوم برفع شعار "ما يغلاش عليك".