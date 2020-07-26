مقتل جندي باكستاني وإصابة 3 آخرين في اشتباكات مع إرهابيين ببلوشستان

ذكر الجيش الباكستاني، اليوم، أنّ جنديا لقي حتفه، وأصيب 3 آخرين بجروح في اشتباكات مع مجموعة من الإرهابيين بإقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد.

وأوضح الجيش الباكستاني، في بيان، أنّ مجموعة من الإرهابيين أطلقوا النار على دورية روتينية لقوات الأمن في مقاطعة كيتش في بلوشستان، حيث جرت الاشتباكات بين قوات الأمن والعناصر الإرهابية، ما أسفر عن مقتل جندي وإصابة 3 آخرين بجروح تم نقلهم إلى مستشفى قريبة، حيث طوقت القوات المنطقة؛ للبحث عن المسلحين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية الباكستانية.