ماذا تفعل إذا تم سحب بطاقتك الائتمانية داخل ماكينة الصراف الآلي؟

كثيرًا ما يتعرض بعض مستخدمي البطاقات الائتمانية إلى سحب أو ابتلاع بطاقاتهم داخل ماكينات الصراف الآلي سواء التابعة للبنك أو الماكينات الأخرى، وذلك لعدة أسباب، ما يصيبهم أحيانًا بالذعر والقلق.

وتستعرض "الوطن" الحالات التي تتسبب في سحب البطاقة داخل الماكينة وكيفية استرجاعها مرة أخرى على النحو التالي:

حالات سحب البطاقة

1- تكرار إدخال الرقم السري لـ3 مرات عن طريق الخطأ خلال 24 ساعة.

2- انتهاء مدة صلاحية الفيزا أو الـ"Expiration Date".

3- في حال فقدان البطاقة أو سرقتها والإبلاغ عنها، ومحاولة شخص آخر لاستخدامها، في هذه الحالة يتعرف البنك على أنها ليست ملكه، فيسحبها فورًا.

4- عند إدخال الفيزا كارت، والتأخر في كتابة الرقم السري "الباسورد".

5- التأخر في سحب البطاقة بعد الانتهاء من العملية.

6- إذا كان هناك عطل أو خلل فني في جهاز الصراف الآلي.

كيفية استعادة البطاقة

- الاتصال بخدمة العملاء فورًا، والإبلاغ عن مكان الماكينة وتوقيت سحب البطاقة بالضبط.

- إذا كانت ماكينة الصراف ملحقة بالبنك أو الفرع نفسه، يقوم فرع البنك الأقرب لماكينة الصراف بالاحتفاظ بكارت الفيزا بعد استخراجه من ماكينة الصراف حتي يأتي صاحب الكارت في اليوم التالي، ويستلمه بإثبات الشخصية، لذا يفضل دائمًا استخدام الفيزا في ماكينة متصلة بالبنك لسهولة استعادة الكارت.

- إذا كانت الماكينة خارج الفرع، كالموجودة في الشوارع والمولات، فأغلب الأحيان تكون تابعة لشركات خاصة، وعليك التوجه إلى أقرب فرع للبنك التابع له، واستخراج بدل فاقد.

- إذا كان الصراف الآلي يخص بنكا آخر فعليك الاتصال بخدمة العملاء للإبلاغ والإسراع في طباعة كارت جديد إنجازًا للوقت.