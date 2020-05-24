5 إرشادات من الصحة لاستخدام الصراف الآلي للوقاية من كورونا

تواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها لتداعيات فيروس كورونا المستجد بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولا بأول، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتستعرض "الوطن"، فيما يلي، إرشادات من الصحة لاستخدام الصراف الآلي للوقاية من فيروس كوفيدـ 19، وفقا لما قدمته وزارة الصحة والسكان، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

إرشادات الصحة لاستخدام الصراف الآلي للوقاية من كورونا

نشرت وزارة الصحة والسكان فيديو توعوي يتضمن إرشادات استخدام ماكينة الصراف الآلي، للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيدـ 19".

ـ تعقيم اليدين بالكحول قبل وبعد استخدام الماكينة.

ـ استخدام المناديل الورقية للضغط على الأزرار، ثم التخلص منها على الفور.

ـ ترك مسافة من متر أو مترين على الأقل بينك وبين الآخرين في أثناء الانتظار، مع تجنب الأماكن والماكينات المزدحمة قدر الإمكان.

ـ استخدام خدمات البنك الإلكترونية عوضا عن ماكينات الصراف الآلي إن أمكن.

ـ الاتصال على أرقام الخط الساخن التابعة لوزارة الصحة، 105، 15335، للمزيد من المعلومات حول فيروس كورونا المستجد.

وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت أمس، تسجيل 727 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا، و28 حالة وفاة، ليصبح بذلك إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 16513 حالة من ضمنهم 4628 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 735 حالة وفاة.