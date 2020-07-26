صحيفة فرنسية: شاب رواندي يعترف بحرق كاتدرائية نانت عمدا

أفادت صحيفة "ويست فرنسا"، أن متطوعا أفريقيا من رواندا، اعترف بقيامه عمدا بإشعال الحريق في كاتدرائية مدينة نانت الفرنسية، المشيدة في القرن الـ15.

واشتعلت النيران في كاتدرائية القديسين بطرس وبولس، في 18 يوليو الجاري، لعدة ساعات، والتهمت على وجه الخصوص الأرغن الكبير الذي يعتبر آلة العزف الرئيسية في الكاتدرائية، وفقا لقناة "روسيا اليوم".

واشتبه مكتب المدعي العام الفرنسي، بشاب أفريقي من رواندا، بإشعال الحريق عمدا في الكاتدرائية. وفي اليوم التالي للحريق، جرى اعتقال هذا الشاب المتطوع الذي يبلغ من العمر 39 عاما، والذي كان مكلفا بإغلاق الأبواب في الكاتدرائية يوم الحريق، لكن القضاء أطلق سراحه فيما بعد دون توجيه تهمة محددة له.

وأعادت الشرطة أمس السبت، اعتقال الشاب للمرة الثانية، واتهمه قاضي التحقيق بالحرق المتعمد للكاتدرائية.

واعترف المتطوع بارتكابه جريمة الحرق المتعمد. وقال إنه أشعل النار في الكاتدرائية في ثلاثة أماكن: تحت الأرغن الكبير، وتحت الأرغن الصغير، وبالقرب من لوحة التحكم الكهربائية، لكنه لم يصرح بالدافع الذي جعله يرتكب هذه الجريمة.

ويواجه مرتكب جريمة الحرق العمد عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة قدرها 150 ألف يورو.