فرنسا تدعو أمريكا لإلغاء الرسوم الجمركية على المنتجات الأوروبية

دعا وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، الإدارة الأمريكية لإلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الأوروبية، دون تأخير، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وتأتي دعوة باريس بعد جهود قامت بها شركة صناعة الطائرات الأوروبية "أيرباص" من أجل تسوية نزاعها مع واشنطن لدى منظمة التجارة العالمية.

وأضاف لومير في بيان اليوم: "بعد الامتثال الكامل من جانب شركة ايرباص في سياق النزاع لدى منظمة التجارة العالمية، لم يعد لدى الولايات المتحدة مبرر للإبقاء على عقوباتها التجارية ضد أوروبا".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزير المالية الفرنسي قوله إن المقترحات الأوروبية لا تزال مطروحة على الطاولة من أجل تحسين القواعد الدولية لضمان توافر شروط عادلة لتمويل قطاع الطيران في جميع الدول.