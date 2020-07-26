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محمود مسلم

رئيس مدينة بدر يتفقد الأحياء لبحث مقترحات وشكاوى السكان

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الوطن
11:19 ص | الأحد 26 يوليو 2020
رئيس جهاز مدينة بدر يتفقد الأحياء السكنية بالمدينة لبحث مقترحات وشكاوى السكان

رئيس جهاز مدينة بدر يتفقد الأحياء السكنية بالمدينة لبحث مقترحات وشكاوى السكان

أجرى المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، جولة تفقدية بعددٍ من الأحياء السكنية بالمدينة، يرافقه مسؤولو جهاز المدينة، ورئيس مجلس الأمناء ومسؤولو المجلس، ومديرو مواقع شركات النظافة والمياه والصرف، وذلك لمتابعة سير العمل وبحث مقترحات وشكاوى سكان المدينة.

وتفقد "مندور"، ومرافقوه، الأحياء السكنية (الأول، الثاني، الخامس)، وذلك لمتابعة ملاحظات أعمال النظافة والزراعة والمرافق والوقوف على حل هذه المشكلات وتمّ التنبيه على الإدارات المعنية بسرعة تلافي الملاحظات لظهور المدينة بالشكل اللائق بها.

وقال "مندور"، إنَّه تمّ خلال الجولة التنبيه على مسؤولي إدارتي الأحياء والأمن برفع جميع الإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، للقضاء على جميع المظاهر العشوائية، كما تمّ التنبيه على أصحاب المحال التجارية برفع الإشغالات من أمام المحال، وإزالة جميع التندات الخاصة بالمحال التجارية.

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