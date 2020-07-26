برلماني: مصر مؤهلة لتكون مركزا لصناعة اللقاحات على مستوى إفريقيا

قال النائب أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن الجهود الحكومية المبذولة مع عدد من دول العالم، بشأن تجارب إعداد لقاح جديد لمواجهة كورونا، محل تقدير كبير من الجميع، حيث أن الدولة المصرية لم تكتفي بجهودها في المواجهة الشاملة بكل المستويات وعملت على التنسيق مع دول أخرى منها الصين بشأن لقاح الوباء سواء على مستوى البحوث أو التجارب، ومن ثم قابلية وفاعلية التطبيق في مصر ستكون واردة بنسب كبيرة.

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدا على أن التنسيق والبحوث والتجارب مع الدول التي تعمل على تصنيع لقاح لكورونا، من شأنه أن يمكن مصر من جعلها مركز لتصنيع اللقاح على مستوى القارة الإفريقية، مشيرا إلى أن مصر مؤهلة لذلك بكفاءة، قائلا: "مشاركة الدولة المصرية في جهود العالم لتصنيع لقاح، يؤكد على قدرات مصر العلمية المتنامية، وكفاءة المتخصصين بهذا الملف".

ولفت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أنه وفق هذه الجهود والتنسيقات التي تتم في هذا الملف، أصبح من الضروري الاهتمام والتركيز على البحث العلمي بشكل أكبر وتخصيص مناقشات موسعة على كل المستويات بشأنه، وكذلك تقديم كل الدعم المادي واللوجستي المطلوب للوصول إلى نتائج علمية تفيد البشرية بكل المجالات.