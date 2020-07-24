نواب: صكوك الأضاحي الطريق الآمن للتعامل في ظل جائحة فيروس كورونا

أكد نواب البرلمان على ضرورة تغيير الثقافة المجتمعية لشراء الأضحية، ولا سيما في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا.

وأشاروا إلى أن اللجوء لشراء صك الأضحية، من خلال الجمعيات الأهلية بحيث تتولى توزيعها على الأسر الأكثر احتياجا هو الطريق الأمن بيئيا وصحيا للحفاظ على المجتمع خلال هذة الفترة.

وطالبت النائبة جليلة عثمان عضو مجلس النواب بالبرلمان، بضرورة إعلان مجلس الوزراء التدابير الاحترازية التي سيتم اتخاذها لمنع التباعد الاجتماعي خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، بهدف تقليل التجمعات العائلية والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي في ضوء مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وقالت جليلة لـ "الوطن " إن كثير من المواطنين قد يلجأون لذبح الأضاحي داخل منازلهم، وهو أمر لايستحب في ظل استمرار أزمة جائحة كورونا، لافتة إلى أن كثير من الجمعيات الأهلية طرحت صكوك الأضحية هذا العام سواء للخراف البلدي أو المستوردة وهو أمر جدير بالاهتمام، ولا سيما أن قاعدة البيانات بالأسر المحتاجة لدى هذه الجمعيات ستساهم في وصول اللحوم للأسر ذات الاحتياج فيتحقق الهدف الديني من الذبح.

وشددت جليلة على أن الجمعيات الأهلية تعمل تحت رقابة وزارة التضامن، وتقوم بالإنابة عن المضحي في ذبح الأضحية وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا، مما يساهم في تحقيق التباعد الاجتماعي.

وقال الدكتور محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، لـ "الوطن" إنه من الضروري تغيير الثقافات المعتادة في شراء الأضحية، وهذا لا يرتبط فقط بجائحة فيروس كورونا، ولكن بضرورة أن يتولى ملف توزيع لحوم الأضاحي مع الحفاظ على حق صاحب الأضحية في ذبيحته جمعيات أهلية متخصصة تعمل على مساعدة الفقراء والأسر الأكثر احتياجا.

وشدد أبو حامد على أنه من الأنسب الأخذ بنظام صك الأصحية وهو حلال شرعا بموجب رأي مشيخة الأزهر الشريف ودار الإفتاء، كما أنه يعزز من فكرة الأمان البيئي والصحي للمجتمع، فإنه يضمن وصول لحوم الأضاحي إلى مستحقيها.