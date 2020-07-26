صور.. حملة نظافة مكبرة لرفع كفاءة نفقي السلام والزهراء بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم شن حملات نظافة لعدة أماكن بمدينة أسيوط في إطار خطة المحافظة للنظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية لخلق بيئة نظيفة للمواطنين والتأكيد علي الواجهة الحضارية المميزة للمحافظة لافتا إلى تنفيذ حملة لنظافة نفقي السلام والزهراء اللذان يربطان حي شرق وحي غرب مدينة أسيوط والشوارع الممتدة منهما علاوة على كورنيش الترعة الإبراهيمية باستخدام سيارات ومعدات وحدة الانقاذ السريع وجهاز النظافة والتجميل ومنها سيارات الكنس الآلي وشفط الأتربة وقلابات رفع القمامة والمخلفات وسيارات غسيل ورش الشوارع.

كان محافظ أسيوط كلف وحدة الانقاذ السريع بالتنسيق مع جهاز تجميل ونظافة مدينة أسيوط وحي شرق وحي غرب لشن حملات نظافة مكثفة على مستوى جميع القطاعات لرفع مستوى النظافة بالشوارع الرئيسية والحيوية ورفع كافة أنواع التراكمات والأتربة والمخلفات وغسيل الشوارع والأرصفة.

وأكد المحافظ على استمرار مثل هذه الحملات خاصة قبل عيد الأضحى المبارك مشيرًا إلى أن الحكومة تولى ملف النظافة اهتمامًا بالغًا تنفيذًا لتوجيهات القياد السياسية موجها جميع رؤساء المراكز بتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين والعمل دائمًا على توفير بيئة حضارية نظيفة من خلال استمرار حملات النظافة والتجميل بمختلف مدن وقرى المحافظة مع تنفيذ حملات متابعة للمناطق التي تم رفع القمامة منها لضمان عدم إلقاء المخلفات بها مرة أخرى للارتقاء بمنظومة النظافة وإظهار المحافظة بالشكل الحضاري الذى يليق بها.

وأوضح خالد مصطفى مدير وحدة الانقاذ السريع، إنه تم تنفيذ حملة نظافة مكبرة استهدفت نفقي السلام والزهراء وكورنيش الترعة الإبراهيمية بحي شرق وغرب مدينة أسيوط حيث تم الدفع نافوريي مياه وسيارتين كنس آلي وسيارتين لشفط الأتربة وعمال النظافة ورفع المخلفات من الأرصفة وجوانبها وبعدها غسيل الأرصفة والحوائط ويليها انتشار سيارات الكنس الآلي لنظافة الشارع مشيرًا إلى استمرار تنفيذ خطة المحافظة للنظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة وخلق بيئة حضارية للمواطنين.