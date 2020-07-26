انخفاض أعداد مصابي كورونا بمستشفيات جامعة أسيوط إلى 53 حالة

أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، عن استمرار الانخفاض في أعداد المصابين بفيروس كورونا من الخاضعين للعلاج بمستشفيات أسيوط الجامعية إلى 53 حالة فقط، وهو ما يمثل مؤشرا إيجابيا عن انحصار أعداد المصابين بـ"كوفيد 19"، مشيراً إلى استمرار متابعته لمعدل الإصابة وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بعودة الخدمات الطبية المعتادة بمستشفيات أسيوط الجامعية في حال استمرار انخفاض أعداد المصابين.

وكشف الدكتور طارق الجمال، أنه خلال الفترة الماضية استقبلت مستشفيات الجامعة 535 حالة إيجابية منذ بدء تصدى مستشفيات الجامعة لجائحة كورونا وتسخير كافة الإمكانيات العلمية والبشرية من أجل علاج المصابين من المنتسبين للجامعة ومن الحالات الحرجة من خارج الجامعة، مشيراً إلى أن الجامعة كانت قد خصصتً 268 سرير لعلاج مصابي الكورونا تتنوع ما بين أسرة عناية مركزة وعناية متوسطة، وغرف عادية وذلك لاستقبال أكبر عدد من مصابي "كوفيد 19"، وعلاجهم بأيدي فرق طبية من أبناء الجامعة وذلك بمستشفيات الراجحي للعزل والمستشفى الرئيسي، ومستشفى جراحة المسالك، ومستشفى الأطفال، مستشفى صحة المرأة.

وأوضح الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية أن المستشفى الجامعي الرئيسي قامت باستقبال 284 حالة "كوفيد 19" تم خروج منهم 182 حالة بعد تعافيهم وبلغ عدد الوفيات منهم 54 حالة كانت اغلبهم من أصحاب الأمراض الخطيرة والمزمنة، وجارى استكمال علاج 48 حالة أخرى منهم 28 حالة مستقرة و20 حالة أخرى بالعناية المركزة .

وأضاف الدكتور علاء عطية، أن المستشفى الجامعي لجراحة المسالك البولية والكلى قامت كذلك باستقبال 47 مصاب بكورونا تم شفاء وخروج منهم 42 حالة وجارى علاج 5 حالات أخرى جميعهم في حالة مستقرة .

وأكد الدكتور إيهاب فوزي، مدير مستشفى الراجحي الجامعي للعزل، خلو المستشفى حاليا من وجود أية إصابات بعد تعافي آخر مريض وخروجه من المستشفى، مشيرا إلى أن المستشفى استقبل مصابي كورونا في 23 أبريل 2020 ومنذ ذلك التاريخ تم استقبال 204 حالة خرج منهم 172 حالة بعد شفائهم وبلغت أعداد الوفاة 32 حالة .