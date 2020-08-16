مصطفى رجع إلى مصر في رحلة استثنائية وينتظر العودة للكويت "بفارغ الصبر"

في يونيو الماضي، كان الشاب العشريني، مصطفى خلف، عائدا إلى مصر مرة أخرى في رحلة طيران استثنائية تكررت في كثير من البلدان بسبب أزمة كورونا المستجد (كوفيد-19) التي جعلت جميع الدول حول العالم تسعى إلى إجلاء رعاياها الراغبين في العودة إلى بلدهم مرة أخرى.

يعمل "مصطفى" مصور فيديو في الكويت منذ ما يزيد عن 6 سنوات كان يعتمد فيها على هذا العمل كمصدر رزق بصورة أساسية، إلا أن الآثار السلبية للأزمة طالته من البداية كما طالت كثيرين غيره في مجالات مختلفة، فأثرت عليه بشكل كبير، على حد قوله: "أنا شغلي كله بيعتمد على التجمعات، سواء في حفلات أو مؤتمرات أو أي شيء من هذا القبيل، وهناك في الكويت كانت المنطقة اللي بيكون فيها عدوى كان بيتم عزلها بالكامل عن المناطق اللي حواليها، فطبعا مكانش فيه شغل نهائي، ولذلك أنا اتأثرت جدا بسبب أزمة كورونا وأنا هناك في الكويت".

نحو شهر كامل قضاه "مصطفى" في مصر بعد أن عاد من الكويت، في حال هو الأسوأ بالنسبة له، لا يجد فيه مصدر رزق بعد أن انقطع عنه منذ بداية أزمة كورونا، وهو ما جعله يرحب بشدة للعودة مرة أخرى بعد أن علم بقرار فتح الطيران بين الدول: "أنا شغلي كله هناك، وحاليا قاعد مبعملش حاجة، لأني بقالي 6 سنين في الكويت".

متابعة كل ما هو جديد كانت هي وسيلة "مصطفى" خلال الفترة الماضية، في محاولة منه لمعرفة أي خبر قد يبث الأمل في قلبه مرة أخرى ويبشره بعودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى ومن ثم عودته إلى عمله، ليعبر عن ذلك قائلا: "أنا كل يوم بتابع على الإنترنت القرارات اللي بتتاخد وأي أخبار جديد مرتبطة بالأزمة والفتح الدنيا مرة تانية، وطبعا بتابع القرارات اللي في الكويت لأن كل دولة بتختلف عن التانية، وهم في الكويت لهم بعض شروط لأي حد حابب يرجع تاني ما زالوا بيصيغوها عشان يحطوها في شكلها النهائي".

يعيش "مصطفى" الآن في "فترة انتظار" يترقب فيها إقرار شروط الدخول إلى دولة الكويت مرة أخرى، خاصة بعدما سمحت مصر من جانبها بالسفر لمن يريد وفق الشروط التي تحددها الجهات المعنية في الدولة، الأمر الذي استبشر به "مصطفى" خيرًا: "أنا حاليًا منتظر لحد ما أعرف إيه هي الشروط تحديدًا عشان أجهز نفسي للعودة، لأن الكويت هتبدأ المرحلة الأولى في أول أغسطس، وبصراحة أنا حسيت إن فيه أمل لما عرفت بقرار فتح الطيران تاني، لأن أنا شغلي كله هناك وليا معدات وكاميرات، فدنيتي كلها هناك، غير أنا متزوج وعندي أسرة صغيرة"، معبرًا عن "الصعب" في هذه المرحلة التي مر بها قائلا: "أصعب حاجة ممكن تعدي عليك إنك تكون نايم في السكن ومش عارف تخرج ولا تدخل ولو أنبوبة الغاز فضيت محتاج تصريح تنزل بيه، وده على واحد في الغربة شيء صعب جدا".