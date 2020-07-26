محافظ البحيرة يلتقى لاعبي فريق مركز شباب كفر قشاش بشبراخيت

استقبل اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، لاعبي مركز شباب كفر قشاش وأعضاء الجهاز الفني والإداري للفريق، المقرر أن يلعب في السادسة من مساء اليوم نهائي دوري مراكز الشباب في نسخته السابعة، مع مركز شباب شبرانبات (الغربية) بالمركز الأوليمبي بالمعادي، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، ومحافظي القاهرة والغربية، ولفيف من قيادات الوزارة.

وأشاد اللواء المحافظ بالروح البطولية للفريق التي ظهرت خلال المنافسات في الأدوار التمهيدية، وصولا إلى الدور النصف نهائي وحتى النهائي ليثبت لاعبي الفريق أنهم رجال وعلى قدر المسؤولية، وحثهم على بذل المزيد من الجهد واللعب برجولة وشرف حتى الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة النهائية وتحقيق الفوز، مشيرا إلى إنه سيتم صرف مكافآت خاصة لهم في حالة الفوز بالبطولة، وأكد على الطفرة الكبيرة التي تشهدها الساحة الرياضية على أرض محافظة البحيرة.

من المقرر أن يتم بث المباراة النهائية عبر التلفزيون المصري على الهواء مباشرة، التي ستشهد تطبيق كامل لكل الضوابط والإجراءات الاحترازية المتضمنة بالدليل الاسترشادي لوزارة الشباب والرياضة، حفاظا على سلامة اللاعبين.