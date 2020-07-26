مقتل إرهابي خلال عملية شنتها القوات شبه العسكرية في بلوشستا بباكستان

أعلنت إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني، مقتل إرهابي خلال عملية نفذتها القوات شبه العسكرية في مدينة تُربت بإقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد.

وقال الجيش الباكستاني، اليوم، إن الإرهابي كان يعمل لدى جماعة "جيش تحرير بلوشستان" الانفصالية ولقي مصرعه على يد القوات شبه العسكرية بالإقليم خلال عملية في مخبئه بمنطقة "بوليدا"، وفقا لما ذكرته قناة "سماء تي في" الباكستانية.

وأشار الجيش الباكستاني، إلى أنه تم ضبط مخبأ للأسلحة والذخيرة والقنابل اليدوية وأجهزة اتصال ومواد لصنع العبوات الناسفة كان بحوزته.