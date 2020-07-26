إصابة وزير التجارة والصناعة في جنوب إفريقيا بكورونا

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم حكومة جنوب أفريقيا "فوملا ويليامز"، إصابة وزير التجارة والصناعة الجنوب أفريقي إبراهيم باتيل، بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"؛ ليصبح بذلك رابع وزير في البلاد يصاب بهذه الجائحة.

وقالت ويليامز، اليوم، إن "باتيل" البالغ من العمر 58 عاما يخضع حاليا للعزل المنزلي وسيباشر مهام عمله من منزله، مضيفة إنه سيتم إجراء اختبارات لـ"كوفيد 19" لكل من خالطه، موضحة أن "باتيل" يعد رابع مسؤول حكومي يصاب بهذه الجائحة، وفقا لما ذكره راديو "أفريقيا 1".

وكان قد تم نقله في وقت سابق إلى المشفى وزير العمل والتوظيف "زيمبيلاني نكيسي" ووزير الموارد المعدنية "جويدي مانتاشي"، حيث خضع الرجلان للعزل الذاتي بعد ثبوت إصابتهما بكورونا المستجد قبل نحو أسبوعين.

جدير بالذكر، أن جنوب أفريقيا تشهد حاليا أحد أعلى معدلات العدوى بكورونا المستجد في العالم مسجلة 434 ألفا و200 إصابة مؤكدة و6 آلاف و655 حالة وفاة.