اتحاد الكرة: "مسحة كورونا" شرط إقامة أي مباراة وديةشادي ممدوح

قررت اللجنة الطبية باتحاد الكرة، برئاسة الدكتور محمد سلطان، إلغاء أي مباراة ودية لم يتم إجراء مسحة جديدة للكشف عن فيروس كورونا قبلها بـ48 ساعة.

وكشف سلطان، في تصريح لـ" الوطن سبورت"، أنه تم إبلاغ الأندية بأن المسحة الواحدة تسمح للفريق بأداء مباراة أو مباراتين فقط خلال يومين، يتم بعدها إجراء مسحة جديدة، بالتنسيق مع مسؤولي اللجنة الطبية، حتى يتم التأكد من سلامة الجميع قبل أي مباراة، ولا يتسبب أي لاعب أو عضو جهاز فني أو إداري أو طبي في نقل العدوى للآخرين، إذا كان مصابا بفيروس كورونا.لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا