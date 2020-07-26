لجنة إخطارات الصحف تتلقى طلبات الترخيص وتوفيق الأوضاع

قال خالد ميري، رئيس لجنة إخطارات الصحف بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس تحرير الأخبار، إنّ طبيعة عمل لجنته التي ترأسها بالمجلس، والتي استُحدثت مع هذا التشكيل عملا بالقانون 180 لسنة 2018، تتمثل في تلقي طلبات ترخيص الصحف الورقية وتوفيق الأوضاع أيضا للصحف القائمة حاليًا.

وأضاف ميري، لـ"الوطن:، أنّ عمل اللجنة يقتصر على الصحف الورقية فقط، في ظل وجود لجنة أخرى لترخيص المواقع الإلكترونية.

وتنص المادة (70) من الدستور على أنّ "حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف، وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمي. وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإلكترونية".

ودعا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وسائل الإعلام المختلفة، لتوفيق أوضاعها وفقًا لقانون 180 لسنة 2018 الخاصة بتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ولائحته التنفيذية، وذلك حتى 16 أغسطس المقبل كحد أقصى، وخصص المجلس الأعلى للإعلام، لأول مرة، 5 لجان متنوعة مختصة بالتراخيص بمختلف أنواعها، كالتالي:

ولجنة ترخيص القنوات وإعادة البث برئاسة صالح الصالحى وكيل المجلس، ولجنة تراخيص المواقع برئاسة حسام عبدالمولى صقر، عضو مجلس، ولجنة إخطارات الصحف برئاسة خالد ميري رئيس تحرير الأخبار، ولجنة تراخيص بحوث الرأي والمشاهدة برئاسة حسام عبدالمولى صقر، عضو المجلس، ولجنة الصحف الأجنبية وطباعتها نشأت الديهي، عضو المجلس.

وتختص لجنة ترخيص القنوات وإعادة البث بشؤون القنوات الحديثة، فضلا عن توفيق أوضاع القنوات القائمة، وجرى استحداث لجنة تراخيص المواقع عملا بالقانون الجديد لترخيص المواقع الإلكترونية، واستحداث لجنة الصحف الأجنبية وطباعتها، والتي تختص بشؤون الصحف الأجنبية، فضلا عن استمرار لجنة بحوث الرأي والمشاهدة.