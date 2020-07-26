تحذير أممي من تعرض آلاف المهاجرين للموت في ليبيا

أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن تخوفها من تردي أوضاع آلاف المهاجرين غير النظاميين في ليبيا، وتعرضهم للهلاك.

وذكرت المفوضية، على موقعها الإلكتروني، أن خفر السواحل أعاد 72 مهاجرا إلى ميناء طرابلس البحري؛ ليتم توزيعهم على مراكز للإيواء بالعاصمة، مضيفة - وبالإضافة إلى الأشخاص المحتجزين في معسكرات الاتجار- أن أكثر من 2000 لاجئ ومهاجر محتجزون في مراكز غير رسمية من دون مراجعة قضائية.

وأعربت المفوضية السامية، عن تعازيها العميقة لوفاة شاب إريتري طالب لجوء في طرابلس، داعية إلى إجراءات متجددة ضد المهربين والمتاجرين الذين يواصلون معاناة لا يمكن تصورها للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين في ليبيا.

ورحبت المفوضية، بالخطوات الأخيرة التي اتخذتها السلطات الليبية ضد الجماعات المسلحة والمتاجرين، بما في ذلك مداهمة عصابة للتهريب وتجميد الأصول، داعية المجتمع الدولي إلى تقديم المزيد من الدعم للسلطات في مكافحتها لشبكات الاتجار بالبشر.

وأعربت المفوضية عن قلقها، بشأن مئات الأشخاص الذين يُعتقد أنهم ما زالوا يعيشون في ظروف مروعة في مخيمات التهريب والاتجار في المزدة وبني وليد وأماكن أخرى.

وتطلعت المفوضية، إلى إعادة فتح طرق السفر الدولية التي ستسمح لها بتجديد إعادة التوطين والإجلاء لمن هم في أمس الحاجة إليها والعودة الإنسانية الطوعية لأولئك الذين يرغبون في العودة إلى ديارهم.

جدير بالذكر، أن قرابة 49 ألف لاجئ يقيمون في ليبيا، حيث يواجه الكثير منهم- حسب المفوضية السامية- العنف وسوء المعاملة.