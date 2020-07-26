رئيس التحرير

محمود مسلم

تحذير أممي من تعرض آلاف المهاجرين للموت في ليبيا

كتب:

(أ.ش.أ)
01:16 م | الأحد 26 يوليو 2020
تحذير أممي من تعرض آلاف المهاجرين للموت في ليبيا

تحذير أممي من تعرض آلاف المهاجرين للموت في ليبيا

أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن تخوفها من تردي أوضاع آلاف المهاجرين غير النظاميين في ليبيا، وتعرضهم للهلاك.

وذكرت المفوضية، على موقعها الإلكتروني، أن خفر السواحل أعاد 72 مهاجرا إلى ميناء طرابلس البحري؛ ليتم توزيعهم على مراكز للإيواء بالعاصمة، مضيفة - وبالإضافة إلى الأشخاص المحتجزين في معسكرات الاتجار- أن أكثر من 2000 لاجئ ومهاجر محتجزون في مراكز غير رسمية من دون مراجعة قضائية.

وأعربت المفوضية السامية، عن تعازيها العميقة لوفاة شاب إريتري طالب لجوء في طرابلس، داعية إلى إجراءات متجددة ضد المهربين والمتاجرين الذين يواصلون معاناة لا يمكن تصورها للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين في ليبيا.

ورحبت المفوضية، بالخطوات الأخيرة التي اتخذتها السلطات الليبية ضد الجماعات المسلحة والمتاجرين، بما في ذلك مداهمة عصابة للتهريب وتجميد الأصول، داعية المجتمع الدولي إلى تقديم المزيد من الدعم للسلطات في مكافحتها لشبكات الاتجار بالبشر.

وأعربت المفوضية عن قلقها، بشأن مئات الأشخاص الذين يُعتقد أنهم ما زالوا يعيشون في ظروف مروعة في مخيمات التهريب والاتجار في المزدة وبني وليد وأماكن أخرى.

وتطلعت المفوضية، إلى إعادة فتح طرق السفر الدولية التي ستسمح لها بتجديد إعادة التوطين والإجلاء لمن هم في أمس الحاجة إليها والعودة الإنسانية الطوعية لأولئك الذين يرغبون في العودة إلى ديارهم.

جدير بالذكر، أن قرابة 49 ألف لاجئ يقيمون في ليبيا، حيث يواجه الكثير منهم- حسب المفوضية السامية- العنف وسوء المعاملة.

اقرأ المزيد:

مفوضية اللاجئين وبرنامج الغذاء يتشاركان لمساعدة آلاف اللاجئين في ليبيا

مفوضية اللاجئين: النزوح القسري يؤثر على 1% من البشرية

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تدعو لحشد الدعم العالمي

ترحيل نحو 9 آلاف مهاجر من ليبيا في النصف الأول من 2018

ترحيل 9 آلاف مهاجر من ليبيا خلال 2018

مصرع أكثر من 100 مهاجر على متن زورقين غرقا قبالة ليبيا منذ مطلع سبتمبر

ترحيل أكثر من 16 ألف مهاجر من ليبيا في 2018

"بحرية ليبيا": إنقاذ 391 مهاجر غير شرعي بينهم 10 مصريين