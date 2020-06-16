مفوضية اللاجئين وبرنامج الغذاء يتشاركان لمساعدة آلاف اللاجئين في ليبيا

قالت المفوضية العليا لشئون اللاجئين إنها ستشارك برنامج الغذاء العالمي للوصول ومساعدة آلاف اللاجئين وطالبي اللجوء فى ليبيا من خلال المساعدات الغذائية الطارئة وذلك في مشروع يهدف للوصول إلى 10 آلاف لاجئ يعانون من إعدام الأمن الغذائى.

وأضافت المنظمة الدولية، في بيان اليوم، أن الشراكة تأتي لمواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية على هؤلاء اللاجئين وطالبي اللجوء في ليبيا،مشيرة إلى أن معظمهم لم يتمكنوا من العثور على أي عمل يومى لإعالة أنفسهم وذلك في ظل تطبيق حظر التجول وارتفاع أسعار المواد الغذائية وتكلفة السلع الأساسية بشكل كبير.

ولفت البيان إلى أن تكلفة سلة الحد الأدنى من الانفاق الغذائي التى تلبى الاحتياجات الأساسية قد زادت بنسبة 24 % منذ مارس، ونوهت المفوضية إلى أن العديد من اللاجئين يقولون إنهم يتناولون وجبة واحدة فقط فى اليوم.

نوه بأن تقييما سريعا أجراه في الفترة مابين 30 مايو و 3 يونيو من خلال مقابلات هاتفية مع اللاجئين المقترحين للمساعدة، أظهر أنه فى المتوسط واحد من كل اثنين من المجيبين يعانى من سوء استهلاك الغذاء، فى حين أظهرت الأغلبية تواترا أعلى بكثير من استخدام استراتيجيات التكيف السلبية مثل تقليل عدد الوجبات في اليوم أو تحديد حجم أجزاء الوجبة.

وذكر البيان أنه فى الأيام الثلاثين الماضية لم يتمكن حوالى 77 % من المجيبين من الوصول الى محلات السوبر ماركت ولم يكن لدى 70 % منهم أموال لشراء الطعام، موضحا أن من بين أولئك الذين سيتم مساعدتهم في إطار المشروع اللاجئون وطالبو اللجوء الذين تم الإفراج عنهم مؤخرا من مراكز الاحتجاز، إضافة إلى اللاجئين في المناطق الحضرية التي تواجه تحديات شديدة في الحصول على الغذاء.

وذكر جان بول كافاليرى رئيس بعثة المفوضية فى ليبيا أن مشروع مساعدة اللاجئين وطالبى اللجوء فى ليبيا لمواجهة تداعيات وباء كورونا تأتي في وقت حرج وستكون منقذة للحياة وأكدت على أهمية استمرار الإفراج عن المحتجزين منهم حتى يمكن مساعدتهم.

وأوضح البيان أن المنظمتين بدأتا أمس الاثنين فى توزيع المساعدات الغذائية بمركز التسجيل التابع للمفوضة فى طرابلس حيث سيتم الوصول إلى ألفى لاجئ في المرحلة التجريبية، وأنه سيتم خلال التوزيع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية والحماية من فيروس كورونا سواء الإبعاد الاجتماعى أو التعقيم أو السيطرة على المجموعات فى مكان التوزيع.