أبوالغيط: شراء "العربية للعلوم" أراض في العلمين الجديدة إنجار عظيم

قال السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنّ توقيع عقد شراء الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، كامل أرض ومباني فرع الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة، كأول مشروع يعمل طبقا لأحدث نظم المؤسسات البحثية والعلمية في المدينة التي تتبع جامعة الدول العربية، إنجاز عظيم للأكاديمية من ناحية وللدولة من ناحية أخري.

وأضاف أبوالغيط، خلال لقاء مع كاميرا برنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنّ الأكاديمية ما كانت لتنجح، لولا التزام الحكومة المصرية بتقديم الأرض وبناء المباني.

وأكد أنّ الأكاديمية تحقق إنجازات غير مسبوقة على مستوى التعليم الجامعي، وهناك اعتراف من جهات خارجية ذات صلة بشهادات الأكاديمية، بمدى نجاح الأكاديمية، موضحا أنّها أحد أذرع الجامعة العربية التي تدعو للفخر وتؤكد أننا على الطريق السليم.