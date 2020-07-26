نائب: استيراد رنجة بـ23 مليون دولار وكاجو بـ3.5 خلال أزمة كورونا كارثة

وصف الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب، استيراد المصريين خلال أحد الشهور أثناء أزمة كورونا، كاجو بـ3.5 مليون دولار ورنجة بـ23 مليون دولار، بأنّ "كارثة".

وطالب حساسين، في بيان عنه اليوم، بالمنع الكامل لاستيراد مثل هذه المنتجات خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها الدولة، مؤكدا ضرورة تغيير العادات بين المصريين في أي ظروف استثنائية محلية وعالمية مثل جائحة كورونا.

وطالب حساسين، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بإصدار قرار يحظر نهائيا استيراد أي منتجات لها مثيل ومنتج محلي، والتوسع في المشروعات الصناعية لإنتاج منتجات يتم تخصيصها للتصدير للعمل على زيادة الصادرات المصرية والحد من الواردات.