اتحاد الجامعات العربية يصمم نظاما خاصا لمنع تزوير الشهادات

قال الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة، إن الاتحاد صمم نظاما خاصا للمحافظة على الشهادات العلمية والوثائق الرسمية التي تصدر عن المؤسسات الأكاديمية العربية لضمان سلامتها من التزوير والعبث.

وأوضح سلامة، خلال افتتاحه الندوة العلمية التي نظمها اتحاد الجامعات العربية، اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع بعنوان: "مصادقة الشهادات العلمية والتحقق منها"، أن هذا التوجه يأتي بعد تزايد أعداد الوثائق والشهادات العلمية المزورة في مختلف دول العالم.

وأشار سلامة، خلال الندوة التي شارك فيها الأمين العام المساعد الدكتور خميسي حميدي وعدد من رؤساء الجامعات العربية، إلى أن الاتحاد يسعى إلى طرح حلول ومبادرات للتحديات التي تواجه قطاع لتعليم العالي في الوطن العربي من خلال التعاون والتنسيق المُشترك مع القطاعات الرسمية والخاصة في بلدان العالم العربي.

بدوره، قال الأمين العام المساعد لاتحاد الجامعات العربية الدكتور عبدالرحيم الحنيطي، إن الندوة تهدف إلى ايجاد آليات مبتكرة للمُحافظة على سلامة الشهادات العلمية والوثائق الرسمية التي تصدر عن الجامعات العربية من العبث والتزوير.

وأشار الحنيطي، إلى ضرورة إيجاد ضوابط وشفرات إلكترونية مبرمجة تمكن المؤسسات من حفظ هذه الوثائق والشهادات العلمية بنسخ إلكترونية دقيقة مقارنة مع الوثائق الورقية التي تُؤرق المؤسسات من حيثُ مساحات التخزين وجهود الكوادر الفنية والتكاليف المادية وغيرها من التحديات.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد ملكاوي من جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، أن مشروع حفظ الشهادات والتحقق من صحتها بدأت فكرته بعد ازدياد الوثائق والشهادات العلمية المِزورة في العالم حيث أصبحت هذه المشكلة الخطيرة تواجه معظم المؤسسات الأكاديمية والتعليمية.

وأكد ملكاوي، أنه تم ابتكار نظام يتيح للمستخدم التحقق من صحة الوثائق والشهادات العلمية في أي وقت، وأي مكانٍ في العالم، حيث تم استخدامه في الأردن وبعض الدول الأُخرى.

وأوضح ملكاوي، أن هذه النظام يتم تطبيقه في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية والمجلس الطبي الأردني والمجلس العربي للاختصاصات الطبية وعدد من الجامعات الأردنية والعربية .