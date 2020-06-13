"التعليم عن بُعد" يتصدر اجتماع اتحاد "الجامعات العربية"

شارك دكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق بمحافظة الشرقية، في فعاليات المجلس التنفيذي الثاني للدورة 52 لمؤتمر اتحاد الجامعات العربية عبر تقنية الاتصال عن بعد "الفيديو كونفرانس".

حضر فعاليات المجلس دكتور عمرو سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، ودكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ورئيس الدورة 52 للمؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية ورئيس المجلس التنفيذي، وعدد من رؤساء الجامعات العربية من دول مصر والأردن والسعودية ولبنان واليمن وقطر والبحرين وعُمان وفلسطين وموريتانيا.

وقال دكتور عثمان شعلان، إنه خلال جلسات المجلس جرى تناول الموضوعات الواردة في جدول الأعمال، ومناقشة عدد من القضايا العلمية والبحثية المهمة فى إطار تفعيل التعاون بين الجامعات العربية والعمل على زياده التبادل العلمي والثقافي على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف شعلان أنه جرى مناقشة ضرورة الاهتمام بتطوير منظومة التعليم عن بُعد، بالإضافة إلى مطالبة كل المراكز البحثية والعلمية بالجامعات للعمل الناجز لإيجاد لقاح لجائحة كورونا، والتي تعانى منها دول العالم حالياً.

ووافق المجلس التنفيذي لاتحاد الجامعات العربية، على انضمام 15 جامعة جديدة من دول مصر والأردن وسوريا واليمن وتونس والعراق إلى مظلة الاتحاد، بالإضافة إلى الموافقة على تفوض الاتحاد باتخاذ القرارات الهامة نيابة عن المؤتمر العام بسبب جائحة فيروس كورونا.