أمريكا تشتعل مجددا باحتجاجات "حياة السود مهمة"

تجددت بقوة احتجاجات حركة "حياة السود مهمة" في الولايات المتحدة الأمريكية، مساء أمس، خصوصا في مدينة "سياتل" وسط اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمحتجين أوقعت قتيلا وعشرات الجرحى. وعادت الاحتجاجات في "سياتل" على إثر اشتباكات عنيفة بين ناشطين وضباط اتحاديين في مدينة "بورتلاند" المجاورة بولاية "أوريجون".

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على 45 شخصا، بعد إضرام المتظاهرين النار، مساء أمس، بأحد مراكز احتجاز القصر ومحكمة في كينج كاونتي، وأضافت أن 21 فردا من الشرطة أصيبوا جراء تعرضهم للرشق بالحجارة وقذائف أخرى، وفقما نقلت قناة "العربية".

واستخدمت الشرطة القنابل الضوئية وغاز الفلفل لصد متظاهرين في سياتل، التي انضمت إلى حركة بدأت في مدينة بورتلاند ضد العنصرية ونشر عناصر أمن فيدراليين بأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وكانت حركة الاحتجاج في المدينة الواقعة شمال غرب الولايات المتحدة، بدأت كما في جميع أنحاء البلاد والعالم، بعد وفاة الأمريكي الأسود، جورج فلويد، اختناقا تحت ركبة شرطي أبيض في مدينة مينيابوليس، وبريونا تايلور التي قتلتها الشرطة في شقتها مارس الماضي.

وفي تسجيلات فيديو نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي، يظهر عناصر الأمن الفيدراليون ببزات القوات الخاصة، ودون شارات ظاهرة تحدد هويتهم، يستخدمون سيارات عادية مموهة لتوقيف متظاهرين، ما يؤجج حركة الاحتجاج.

وفتحت وزارة العدل الخميس الماضي تحقيقا رسميا بشأن هذا الإجراء، الذي يقوم به عناصر الشرطة الفيدرالية في المكان ويثير جدلا حادا في البلاد، لكن قاضيا في ولاية أوريغون رفض مساء أمس طلبا قدمته الولاية لمنع هؤلاء العناصر من توقيف محتجين.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن 3 أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة بسلاح ناري، أمس، في مدينة لويسفيل بولاية كنتاكي.

وفي ذات السياق، أحرق متظاهرون، اليوم، المحكمة المحلية ومقر الشرطة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية. وأضرم متظاهرون النار في محكمة مقاطعة ألاميدا، وألقوا قنابل حارقة على مركز الشرطة وحطموا النوافذ وشوهوا كل ما يتعلق بالسلطات في المنطقة وفق لشبكة "سبوتنيك".

من جانبها، أعلنت السلطات الأمريكية أن شخصا قُتل إثر إطلاق عدة أعيرة نارية خلال الاحتجاج بوسط مدينة أوستن في ولاية تكساس اليوم. وقالت شرطة أوستن والخدمات الطبية الطارئة على "تويتر" إن شخصا قُتل أثناء إطلاق النار، وفقا لـ "رويترز".

وقالت الشرطة، في إفادة صحفية، إن التقارير الأولية تشير إلى أن المشتبه به كان يحمل بندقية وأطلق النار على الضحية الذي كان في سيارته. وأضافت أنها ألقت القبض على المشتبه به.