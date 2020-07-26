 "مسام" ينتزع 1.186 لغما في اليمن خلال الأسبوع الرابع من شهر يوليو

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام لتطهير اليمن من الألغام" خلال الأسبوع الرابع من شهر يوليو 2020م، من انتزاع 1.186 لغمًا منها 21 لغمًا مضادة للأفراد، و373 لغما مضادة للدبابات، و788 ذخيرة غير متفجرة، و4 عبوات ناسفة.

وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 176.310 ألغام زرعتها المليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.