العالمي يوسف شاهين تصدر قائمة أفضل 100 فيلم بـ 12 عملا فنيا

"أخذت من السينما بقدر ما أعطيتها، ورحلتي معها تستحق كل ما قدمته من أجلها"، من أبرز كلمات المخرج يوسف شاهين، الذي وصلت شهرته إلى العالمية من خلال إبداعه في السينما المصرية برصيد فني يقرب من 40 فيلما.

12 عامًا مرت على رحيل يوسف شاهين، الذي رحل عن عالمنا يوم 27 يوليو من عام 2008، حصد "جو" كثير من الجوائز العربية والدولية، منها جائزة اليوبيل الذهبي لمهرجان كان عام 1997عن مجمل أعماله، خصوصًا وأنه ترشح لجائزة السعفة الذهبية من مهرجان كان، 5 مرات عن أفلام "ابن النيل، صراع في الوادي، الأرض، وداعًا بونابرت، المصير".

نجح يوسف شاهين، في تصدر قائمة الأكثر إخراجًا بقائمة أفضل 100 فيلم في القرن الـ 20 باستفتاء النقاد عام 1996 برصيد 12 فيلما، وتستعرضهم "الوطن" في السطور التالية:

ابن النيل

عام 1951، قدم يوسف شاهين فيلم "ابن النيل"، مع فاتن حمامة، شكري سرحان، يحيى شاهين، حوار نيروز عبدالملك، وهو نص مقتبس عن مسرحية جرانت مارشال "ريفربوي".

صراع في الوادي

قدم يوسف شاهين، الفنان عمر الشريف للمرة الأولى عام 1954 من خلال فيلم "صراع في الوادي"، مع فاتن حمامة، والذي كان شرارة الحب بينهما ليعلنا بعدها الزواج.

فيلم "صراع في الوادي"، بطولة عمر الشريف، فاتن حمامة، زكي رستم، فريد شوقي، عبدالوارث عسر، حمدي غيث، قصة حلمي حليم، سيناريو وحوار علي الزرقاني.

باب الحديد

شارك يوسف شاهين بالتمثيل أيضًا في فيلم "باب الحديد"، بتجسيده شخصية قناوي غير متزن نفسيًا، و الذي يقع في غرام "هنومة" ويريد الزواج منها ولكنها مرتبطة بـ "أبو سريع" ويسعى لقتلها والتخلص منها من شدة حبه لها، حتى يتم القبض عليه وإيداعه مستشفى الأمراض العقلية، بعد أن أوهمه "مدبولي" بمساعدته "قناوي يابني.. هجوزك هنومة".

فيلم "باب الحديد"، بطولة هند رستم، فريد شوقي، حسن البارودي، سيناريو وحوار عبدالحي أديب، وشاركت به مصر فى مهرجان برلين الدولي عام 1958.

جميلة

قدم يوسف شاهين، قصة حياة المناضلة الجزائرية جميلة بوحريد، التي ساهمت في مقاومة الاحتلال الفرنسي للجزائر، من خلال فيلم "جميلة" عام 1958، تأليف يوسف السباعي، سياريو وحوار نجيب محفوظ.

فيلم "جميلة"، بطولة ماجدة، أحمد مظهر، صلاح ذو الفقار، رشدي أباظة، زهرة العلا، فاخر فاخر، وشاركت مصر به في مهرجان موسكو السينمائي الدولي عام 1959.

الناصر صلاح الدين

عام 1963 قدم يوسف شاهين فيلم "الناصر صلاح الدين"، وشارك في كتابته، يوسف السباعي، نجيب محفوظ، عبدالرحمن الشرقاوي، محمد عبدالجواد، وهو من إنتاج آسيا داغر، التي استدانت من أجله خصوصًا وأنه ميزانيته كانت مرتفعة.

فيلم "الناصر صلاح الدين"، بطولة أحمد مظهر، نادية لطفي، ليلى فوزي، حمدي غيث، زكي طليمات، محمود المليجي، عمر الحريري، صلاح ذو الفقار.

الأرض

عام 1970 قدم يوسف شاهين، الفنان محمود المليجي بطريقة مختلفة بعيدًا عن أدوار الشر التي حصره فيها بعض المخرجين، ونجح بالفعل في شخصية "محمد أبو سويلم" من خلال فيلم "الأرض"، أمام نجوى إبراهيم، عزت العلايلي، حمدي أحمد، صلاح السعدني.

فيلم "الأرض" عن رواية للأديب عبدالرحمن الشرقاوي، وسيناريو وحوارحسن فؤاد.

الاختيار

عام 1971 قدم يوسف شاهين، فيلم يصنف في إطار التشويق والإثارة مع السندريلا سعاد حسني، عزت العلايلي، يوسف وهبي، هدى سلطان، محمود المليجي، من خلال فيلم الاختيار، للأديب العالمي نجيب محفوظ.

العصفور

قدم يوسف شاهين، فيلم العصفور عام 1974، والذي واجه مشاكل مع الرقابة وقتها وعرض بعدها بعامين بعد انتصار أكتوبر، من تأليف لطفي الخولي، وبطولة صلاح قابيل، محمود المليجي، محسنة توفيق، وتدور أحداثه قبل هزيمة عام 1967.

عودة الابن الضال

قدم يوسف شاهين، الفنانة ماجدة الرومي، من خلال فيلم "عودة الابن الضال" عام 1976، وقدمت من خلاله عدد من الأغنيات منها "خلاص بنقول باي باي ع طول يامدرستنا ياحبيبتنا"، و"مفترق الطرق".

فيلم "عودة الابن الضال" سيناريو وحوار فاروق بلوفة، ومن بطولة شكري سرحان، هدى سلطان، سهير المرشدي، محمود المليجي، رجاء حسين، هشام سليم، أحمد محرز.

اسكندرية ليه

يعد فيلم "اسكندرية ليه" أحد الأفلام التي تناولت السيرة الذاتية للمخرج يوسف شاهين، من خلال شخصية الشاب يحيى مراد، العاشق للتمثيل ويقرر السفر للخارج، وتتناول أحداثه أحوال الأسكندرية خلال فترة الحرب العالمية التانية.

فيلم "اسكندرية ليه" سيناريو وحوار محسن زايد، بطولة نجلاء فتحي، أحمد زكي، محمود المليجي، محسن محي الدين، عبدالله محمود.

وحصل فيلم "إسكندرية ليه" على أول جائزة دولية، وهى جائزة لجنة التحكيم الخاصة الدب الفضي من مهرجان برلين السينمائي الدولي عام 1979.

حدوتة مصرية

في فيلم "حدوتة مصرية" عام 1982، يستكمل يوسف شاهين مع الكاتب يوسف إدريس، تناول السيرة الذاتية لـ "يحيى مراد" ، بطولة نور الشريف، يسرا، سهير البابلي، محسن محي الدين، ماجدة الخطيب، محمد منير.

المهاجر

عام 1994 قدم يوسف شاهين، فيلم "المهاجر" بطولة، يسرا، محمود حميدة، خالد النبوي، حنان ترك، سيناريو وحوار رفيق الصبان.

وتدور أحداثه في زمن بعيد بصحراء مصر، حول الشاب رام الذي يحبه أبوه حبًا جمًا بما يثير حقد إخوته، الذين يقوموا بإلقاءه في بئر ويتم إنقاذه، وأحدث الفيلم ضجة وقتها وخرجت أصوات لمنعه من العرض بزعم تشابه أحداثه مع قصة سيدنا يوسف.