يسري نصرالله في ذكرى رحيل يوسف شاهين: أستاذي وصديقي أفتقدك

"معلمي وصديقي، أفتقدك"، بهذه الكلمات أحيا المخرج يسري نصرالله، ذكرى رحيل المخرج العالمي يوسف شاهين.

ونشر يسري نصرالله، صورة تجمعه بـ"شاهين"، معلقًا عليها "معلمي وصديقي، أفتقدك".

ورحل يوسف شاهين عن عالمنا في مثل هذا اليوم 27 يوليو من عام 2008.

وعلى مدار مشوار فني بدأه عام 1950 بفيلم "بابا أمين"، حصد يوسف شاهين، الكثير من الجوائز العربية والدولية، منها جائزة اليوبيل الذهبي لمهرجان كان عام 1997 عن مجمل أعماله، خصوصًا أنه ترشح لجائزة السعفة الذهبية من مهرجان كان، 5 مرات عن أفلام "ابن النيل، صراع في الوادي، الأرض، وداعًا بونابرت، المصير".

وعمل يسري نصرالله، مع يوسف شاهين مساعدًا للإخراج لعدد من الأفلام منها "وداعًا يا بونابرت، وحدوتة مصرية".