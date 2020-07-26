احتجاجات لعمال بمصنع أقمشة في تركيا بعد منحهم إجازة دون راتب

منح صاحب مصنع "بكس شوراب" جميع العمال غير المشتركين في نقابة العمال إجازة دون راتب، وهؤلاء العمال يوفر لهم صندوق البطالة 1168 ليرة فقط لا غير.

ووفقا للخبر الذي نشرته قناة "كي آر تي" التركية، فإن الحكومة التركية برئاسة رجب طيب أردوغان تدعي أنه لن يطرد أي مواطن من عمله، على الأقل لمدة عام، إلا أن رجال الأعمال يتحكمون في العمال كيفما يشاؤون، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

ويحجتج عمال المصنع بسبب سوء المعاملة، ومواجهتهم ظروف حياة صعبة. كل هذا يأتي في ضوء فترة زمنية سيئة، حيث تسيطر على تركيا حالة من الفقر والبطالة وموجة غلاء أسعار، همشت من دور الطبقة المتوسطة.

وعمال هذا المصنع الذين ينتجون أفضل أنواع الأقمشة من أجل الماركات العالمية مثل "إتش أند إم" و"زارا" وغيرهما، أحيلوا إلى إجازة دون راتب، وقد كان هؤلاء العمال أعضاء في نقابة العمال في العام 2017، لكن لأنهم طلبوا زيادة 1% على راتبهم الشهري، تم طردهم من النقابة ليواجهوا سوء معاملة رجل الأعمال الذي بدوره طردهم من المصنع فعليًّا، أما رسميًّا فطردوا تحت شعار "إجازة دون مرتب".