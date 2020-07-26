أمريكا تنحاز لليونان ضد تركيا بتدريبات عسكرية مشتركة في شرق المتوسط

أقامت اليونان والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، تدريبات عسكرية مشتركة في البحر المتوسط، في إعلان صريح لانحياز الولايات المتحدة لصف اليونان في مواجهتها ضد تركيا.

ووفقا للخبر الذي نشرته جردية "ريدوي" الكردية الناطقة بالتركية، فقد تمت التدريبات في شرق البحرالمتوسط بالقرب من المياة الإقليمية لجزيرة "كريت" اليونانية، ومن المفترض أن تستمر لمدة 10 أيام، كما تضمنت التدريبات حاملة الطائرات النووية الأمريكية "إيزينهاور" و12 سفينة حربية دخلت إلى البحر المتوسط من خلال عبور قناة السويس قبل يومين، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

وقد فسرت الكثير من الصحف العالمية تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الوقت على أنه تحيز منها ضد تركيا.

من جهتها، نوهت تركيا مجددًا، بأنها ستختبر الصواريخ الروسية، تلك الصفقة التي أزعجت أمريكا، وعلى إثرها تم سحب صفقة المقاتلات "اف-35" من تركيا وبيعها للقوات الجوية الأمريكية.

ومن جانب اليونان، أعربت أمس عن استيائها الشديد من العمليات التركية قبالة الجزر اليونانية، كما أدانت العمليات البحرية التركية على الحدود البحرية.