مصرع 4 أشخاص في تحطم طائرة صغيرة في جبال الألب بسويسرا

أعلنت الشرطة السويسرية، مصرع 4 أشخاص كانوا على متن طائرة صغيرة تحطمت في جبال الألب، وقالت، في بيان نقلته قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية، إن الضحايا مواطنان من سويسرا وآخران من النمسا وتتراوح أعمارهم بين 46 و66 عامًا.

وذكرت القناة الفرنسية، أن أحد الشهود أبلغ الشرطة السويسرية بعد أن شاهد الطائرة وهي تهبط في منطقة "جليتشيرسبيتز" وهي شق بالوادي بطول 3063 مترا في "كانتون فاليه" بالقرب من الحدود الإيطالية.

وعثر رجال الإنقاذ الذين تم نقلهم إلى موقع الحادث بطائرة مروحية، على القتلى الأربعة.

وأكدت الشرطة السويسرية في بيانها أنه تم فتح تحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.