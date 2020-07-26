ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 35

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، وأن يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، مع نزول الشبورة المائية صباحا.

كما توقع الخبراء أن تشهد السواحل الشمالية، شبورة مائية صباحا، وطقس معتدل والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وأن تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحري 80%.

وتوقع الخبراء أن يشهد شمال وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا، مع توقعات بنشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب الصعيد تكون رعدية أحيانا.

كما توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود ليلا طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين فهي كما يلي:

القاهرة 35 25

الإسكندرية 31 25

مطروح 30 20

سوهاج 41 27

قنا 42 28

الأقصر 42 29

أسوان 43 31