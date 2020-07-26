الثلاثاء.. "كورونا والإرهاب البيولوجي" على مائدة مكتبة القاهرة الكبرى

في إطار استئناف فعاليات وأنشطة قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، تنظم مكتبة القاهرة الكبرى التابعة للقطاع، ندوة لمناقشة "كورونا والإرهاب البيولوجي"، في السادسة من مساء يوم الثلاثاء المقبل 28 يوليو الجاري، بمقر المكتبة بالزمالك.

يتحدث في الندوة، اللواء الدكتور شوقي صلاح، أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة، الدكتور عمرو ممتاز، دكتور إدارة الأعمال بجامعة عين شمس ومدير إحدى شركات الأدوية والدكتور سمير عبد الرازق، أمين عام شعبة المبدعين العرب، ويدير الندوة ياسر عثمان مدير عام مكتبة القاهرة الكبرى.

وقال ياسر عثمان مدير عام المكتبة، إن الندوة تناقش مجموعة هامة من المحاور، منها " تأثيرات فيروس كورونا المستجد على الإرهاب البيولوجي وسبل المواجهة، وهل يمكن أن يكون الفيروس ملهمًا للتنظيمات الإرهابية؟، وأحدث سبل العلاج الدولية لمصابي كورونا، وتجارب علاجية مصرية ناجحة لعلاج حالات كورونا".