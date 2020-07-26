الفيضانات في بنجلاديش تتسبب في أضرار لـ 3 ملايين شخص

تسببت الفيضانات الناجمة عن أمطار ورياح موسمية في بنجلاديش بإلحاق أضرار لأكثر من ثلاثة ملايين شخص في 21 مقاطعة في البلاد.

ونقلت شبكة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية، اليوم، عن الفريق العامل المعني بتقييم الاحتياجات الوطنية قوله إن العديد من الأشخاص حوصروا نتيجة الفيضانات التي نجم عنها فقدان محاصيل وسبل العيش منذ الـ 23 من شهر يوليو الجاري.

ووفقًا لتوقعات الفريق فإن أكثر من 7.5 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد لا يزالوا يواجهون خطر الفيضانات.

وتزداد الأزمة الإنسانية سوءًا في جميع أنحاء الهند وبنجلاديش ونيبال نتيجة الكوارث الطبيعية المتعقلة بالطقس.

وأشارت الشبكة الأوروبية، إلى أنه تم بناء 20 وحدة سكنية لتوفير مأوى لبعض الأعداد المتزايدة من المتشردين في بنجلاديش، كما تم افتتاحها في الـ 23 من شهر يوليو الجاري في مقاطعة كوكس بازار الواقعة جنوب شرقي البلاد ليسكن بها نحو 650 أسرة، كما أنه توجد خطط للمزيد. وكانت الأمم المتحدة قد صنفت بنجلاديش من بين أكثر الدول عرضة للاحترار العالمي.