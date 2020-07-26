الهند تسجل 73 إصابة بالملاريا وحمى الضنك وفيروس شيكنجويا

أعلنت السلطات الهندية اليوم، تسجيل عشرات الإصابات بالأمراض المعدية التي ينقلها البعوض، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من تفشي كبير لوباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية، أن مدينة دلهي الكبرى، سجلت اليوم، فقط 73 حالة إصابة بكل من حمى الضنك والملاريا وفيروس شيكنجويا.

من جانبها، أعلنت السلطات أن الأمر تحت السيطرة إذ يمثل المعدل الحالي للعدوى 30% من أرقام العام الماضي، مضيفة أنها تقوم بالكثير من الجهود حاليا لوقف تفشي تلك الأمراض.

جدير بالذكر، أن الهند تعد الدولة الثالثة عالميا من حيث أرقام الإصابة بكورونا المستجد، والسادسة من حيث عدد حالات الوفاة جراء الجائحة.