الهند السادسة عالميا في حالات الوفاة بسبب كورونا

أفادت بيانات صادرة عن المسؤولين في الهند، اليوم، بأن حالات الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد، في البلاد تخطت حاجز الـ30 ألف حالة؛ ما جعلها في المرتبة السادسة عالميًا متفوقة على فرنسا.

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية، أن الولايات المتحدة الأمريكية تأتي في مقدمة الدول التي سجل بها أعلى أعداد وفيات جراء كورونا، تليها البرازيل وبريطانيا والمكسيك وإيطاليا.

وأضافت القناة أن الهند تحتل أيضًا المرتبة الثالثة عالميًا في قائمة الإصابة بالفيروس الوبائي بواقع حوالي مليونا و300 ألف حالة.

وأعلنت وزارة الصحة الهندية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية تسجيل 740 حالة وفاة جديدة، فضلا عن 310ر49 حالة إصابة، حذر عدد من الخبراء من زيادة سوء الموقف في البلاد مع قلة إجراء مسحات للمشتبه في إصابتهم.

وفرضت الهند إغلاق كامل ووضعت قوانين صارمة في أواخر مارس الماضي، إلا أنها عاودت تخفيف هذه القيود نظرا للعواقب الاقتصادية الوخيمة التي أحلت بالبلاد نتيجة للجائحة.