تعرف على تفاصيل ورشة الكتابة "رواية الإنسان" مع حمدي أبو جليل

تستعد دار فنون للطباعة والنشر والتوزيع لاستقبال الراغبين في الانضمام لورشة الكتابة الأدبية وفنون الحكي، والتى يلقى محاضراتها الروائي والقاص حمدي أبوالجليل.

وحسب بيان الدار، تعقد في بداية الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر 2020 تحت عنوان "رواية الإنسان"، وتستمر الورشة لمدة شهرين من تاريخ البدء، على أن يعلن في نهايتها عن مسابقة أدبية لأعضاء الورشة.

يشار إلى أن حمدي أبو جليل، قاص وروائي، صدر له عدد من الإصدارات، وفازت روايته "الفاعل" بجائزة "نجيب محفوظ" من الجامعة الأمريكية 2008 وترجمت إلى عدة لغات، كما حازت مجموعته القصصية "أشياء مطوية بعناية فائقة" بجائزة الإبداع العربية عام 2000.

حقق كتابه "نحن ضحايا عك" المركز الأول في مبيعات دار بتانة عام 2019، والأعلى مبيعا بين إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب في اليوبيل الفضي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ترجمت مؤخرا أحدث رواياته "قيام وانهيار الصاد شين" إلى اللغة الإنجليزية عن الجامعة الأمريكية بالقاهرة.