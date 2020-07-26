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مروان محسن يفاجئ الأهلي بهذا الطلب

كتب:

علي سمير
03:53 م | الأحد 26 يوليو 2020
مروان محسن

مروان محسن

أحال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، ملف تجديد مروان محسن مهاجم الفريق، لرئيس النادي محمود الخطيب لحسمه بشكل نهائي، بعد الخلافات في وجهات النظر حول التجديد مع اللاعب مؤخراً.

وطلب مروان محسن زيادة كبيرة في عقده للتجديد لفترة جديدة، حيث يرى أن عقده الحالي لا يليق بكونه مهاجم الأهلي ومنتخب مصر، طالباً الحصول على ما لا يقل عن 5 ملايين جنيه في الموسم، لتعويضه عن الفترة الأخيرة التي ظلم فيها مادياً، حسب وصفه، رغم مشاركته أساسياً في الوقت الذي كان فيه غيره من لاعبي الفريق يحصل على مقابل مادي أعلى منه، ولا يشاركوا في المباريات لأسباب فنية.

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