الحكومة الإسبانية: جائحة كورونا تحت السيطرة في البلاد

قالت وزارة الخارجية الإسبانية، اليوم، إن وباء فيروس كورونا تحت السيطرة في إسبانيا، وذلك بعد أن فرضت الحكومة البريطانية حجرا صحيا مدته 14 يوما على جميع العائدين من البلد المطل على البحر المتوسط بعد زيادة حالات الإصابة الجديدة فيه.

وأضافت الوزارة أن المستشفيات تتعامل بشكل جيد مع الزيادة في الإصابات وأن ما يزيد على نصف الحالات الجديدة لا تظهر عليها أعراض، مشيرة إلى أنه سيتم السيطرة قريبا على تفشي المرض في قطالونيا وأراجون، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".