رئيس التحرير

محمود مسلم

مصرع قيادي حوثي بارز وسط تكتم الميليشيات

كتب:

أ ش أ
05:48 م | الأحد 26 يوليو 2020
ميليشيات الحوثي

ميليشيات الحوثي

كشفت مصادر إعلامية يمنية عن مصرع قيادي بارز في ميليشيات الحوثي الانقلابية، وسط تكتم شديد من قبلها.

وأفادت المصادر، وفقًا لقناة "العربية" الإخبارية، أن القيادي الحوثي العميد عبدالله حسين المنصور والمكنى أبو أحمد المداني، لقي مصرعه في ظروف غامضة بصحبة قيادات كبيرة مازالت الميليشيات تتكتم عن الكشف عن أسمائهم.

وبحسب تسريبات إعلامية، فإن المنصور، وهو أحد المرافقين الشخصيين لزعيم الميليشيات، عبدالملك الحوثي، قتل إثر غارة لطيران تحالف دعم الشرعية، بصحبة قيادات حوثية لكن الميليشيات مازالت تتكتم عن هذه القيادات، والتي يتوقع أن تكون من الصفوف الأولى لقيادات الميليشيات.

وتتكتم الميليشيات الحوثية عن كشف أعداد القتلى، خاصة تلك التي تطال القادة التابعين لها خوفًا من انهيار الجبهة الداخلية.

اقرأ المزيد:

انتهاكات ميليشيات الحوثي لوقف إطلاق النار خلال 24 ساعة بلغت 80 انتهاكا

السعودية: ميليشيات الحوثي تستحوذ على المساعدات الإنسانية لليمن

مصر تدين استهداف ميليشيات الحوثي "نجران" و"جيزان" بالطائرات المفخخة

بالتواريخ.. محطات من الأزمة اليمنية وجرائم ميليشيات الحوثي

اليمن: ميليشيات الحوثي تصفي مشرف ألغامها في محافظة الحديدة