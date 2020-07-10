بالتواريخ.. محطات من الأزمة اليمنية وجرائم ميليشيات الحوثي

يشهد اليمن نزاعا داميا، منذ دخول ميليشيات الحوثيين المدعومين من إيران، إلى العاصمة صنعاء في 2014، ما دفع التحالف العربي، الذي تقوده المملكة العربية السعودية، في مارس 2015، إلى التدخل لمواجهة الميليشيات التي سيطرت على عدة مناطق في البلاد.

ويتصدى التحالف العربي، في الآونة الأخيرة، لصواريخ تطلقها الميليشيات الحوثية، تستهدف المدنيين، كان آخرها أمس، حيث أعلن التحالف العربي سقوط صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثيين اليمنية لاستهداف المدنيين في محافظة مأرب.

وترصد "الوطن"، في السطور التالية، أبرز محطات النزاع في اليمن، بالتواريخ، وفقا لما ذكرته مواقع إخبارية يمنية ووكالة الأنباء اليمنية.

- 8 يوليو 2014، سيطر الحوثيون على عمران قريبة من صنعاء بعد معارك مع القوات الحكومية .

- 20 يناير 2015 سيطر الحوثيون على القصر الرئاسي في صنعاء ما أرغم الرئيس عبد ربه منصور هادي على الفرار إلى مدينة عدن الجنوبية.

- 26 مارس 2015 نفذ التحالف العربي ضربات جوية على مواقع الحوثيين بعد ستة أشهر من دخولهم إلى صنعاء .

- يوليو 2015 أعلنت حكومة هادي أنها استعادت محافظة عدن في الجنوب، في أول انتصار تحققه منذ تدخل التحالف وأصبحت عدن العاصمة المؤقتة للسلطة المعترف بها دوليا.

- أكتوبر 2015 استعادت القوات الحكومية السيطرة على مضيق باب المندب، احد أبرز ممرات الملاحة في العالم.

- أغسطس 2017، اتهم الحوثيون حليفهم الرئيس الراحل صالح بالخيانة بعدما وصفهم بالميليشيات، وقتل صالح على يد حلفائه السابقين في ديسمبر 2017 بعد إعلان استعداده لـ فتح صفحة جديدة مع السعودية.

- 13 من ديسمبر، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سلسلة اتفاقات تم التواصل إليها بين الجانبين بعد محادث السلام في السويد، بينها لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة.

- 14 من مايو 2019 أعلنت الأمم المتحدة انسحاب الحوثيين من ثلاث مواني في محافظة الحديدة وهي الحديدة والصليف ورأس عيسي، ولكن القوات الموالية لهادي قالت إن ما جرى "خدعة" وإن الحوثيين ما زالوا يسيطرون على الموانئ لأنهم سلموها لخفر السواحل.

- 18 يناير 2020، استهدف هجوم مسجدا في مأرب "غرب اليمن"، وأسقط 116 قتيلا وعشرات الجرحى، فيما لم تتبن أي جهة الهجوم لكن السلطات اليمنية الشرعية والمعترف بها دوليا، اتهمت ميليشيات الحوثيين.