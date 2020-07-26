بعد كاليفورنيا.. فلوريدا تتخطى نيويورك من حيث إصابات كورونا

أصبحت فلوريدا اليوم الأحد ثاني ولاية أمريكية بعد كاليفورنيا تتجاوز نيويورك في قائمة أكبر بؤر فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

وحسب آخر الإحصاءات المنشورة من قبل إدارتي الصحة المحليتين، سجلت في فلوريدا حتى اليوم 423855 إصابة مؤكدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، منها 5854 حالة وفاة، مقابلة 411200 إصابة مؤكدة منها 25103 حالات وفاة في ولاية نيويورك، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وحسب إحصاءات وكالة "رويترز"، سجلت في نيويورك حتى اليوم 415827 إصابة بالفيروس التاجي.

وأما بخصوص كاليفورنيا، فهي تتصدر اليوم قائمة الولايات الأمريكية الأكثر تضررا بكورونا من حيث عدد الإصابات، وسجلت هناك، حسب بيانات إدارة الصحة المحلية، 445400 إصابة مؤكدة بالوباء منها 8337 حالة وفاة (فيما تتحدث "رويترز" عن 448497 إصابة).

وتجاوز معدل الإصابات اليومية في فلوريدا منذ مطلع شهر يوليو الجاري عتبة العشرة آلاف إصابة خلال 24 ساعة، فيما كانت كاليفورنيا تسجل يوميا بمعدل 8.3 ألف إصابة.

وفي نيويورك انخفض هذا المعدل إلى 700 إصابة فقط، لكنها تحتفظ بالصدارة في قائمة الولايات الأمريكية الأكثر تضررا بـ"كوفيد-19" من حيث حصيلة الوفيات.

وسجلت فلوريدا خلال اليوم الأحد، حسب إحصاءات "رويترز"، 9300 إصابة جديدة بكورونا.

وشدد محافظ فلوريدا الجمهوري رون دي سانتيس مرارا على رفضه إصدار توجيهات بشأن جعل ارتداء الكمامات إلزاميا، مصرا على ضرورة أن تستأنف مدارس الولاية عملها في أغسطس.

وبشكل عام، سجلت حتى اليوم في الولايات المتحدة، حسب إحصاءات جامعة جونز هوبكنز، 4193103 إصابات بـ"كوفيد-19" منها 146574 حالة وفاة، ما يتجاوز بأضعاف حصيلة أي دولة أخرى في العالم.

وعادت وتيرة تفشي الوباء في الولايات المتحدة إلى الارتفاع في الأسابيع الماضية مع رصد بعض الولايات زيادة قياسية في أعداد المصابين، وسط خلافات عميقة بين الحكومة الفدرالية وحكام عدد من الولايات والمدن الأمريكية بشأن كيفية التعامل مع الجائحة.