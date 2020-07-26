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الحكم على متهم بالاشتراك في قتل الصحفية ميادة أشرف 6 سبتمبر

كتب:

هيثم البرعى
07:07 م | الأحد 26 يوليو 2020
صورة من جلسة سابقة في القضية

صورة من جلسة سابقة في القضية

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، حجز إعادة محاكمة متهم من لجان العمليات النوعية بتنظيم الإخوان الإرهابي في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عين شمس" والتي أسفرت عن مقتل الصحفية ميادة أشرف والطفل شريف عبدالرؤوف شريف وماري سامح جورج، لجلسة 6 سبتمبر المقبل، للنطق بالحكم.

ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين، ارتكاب جرائم تولي قيادة في جماعة إرهابية "تنظيم الإخوان الإرهابي"، وإمدادها بالمعونات المادية والأسلحة، والانضمام إليها، وحيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات وتصنيعها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، والقتل والعمد والشروع فيه، والاتلاف العمد للممتلكات تنفيذا لغرض إرهابي.

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