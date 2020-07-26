مي سليم تواصل تصوير مشاهدها بمسلسل "بأثر رجعي"

تواصل الفنانة مي سليم تصوير مسلسل "بأثر رجعي" الذي بدأت تصويره يوم الجمعة الماضي.

العمل من تأليف فتحي الجندي، وإخراج معتز حسام، حيث ينتمي لنوعية أعمال الـ15 حلقة ومقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية على الإنترنت خلال الفترة المقبلة.

مسلسل "بأثر رجعي" يشارك في بطولته بجانب مي سليم، ومحمد عز، كل من توني ماهر وهالة فاخر وهاجر الشرنوبي، وإيناس شيحة، وخالد محروس، ومحمد حسني وشمس وعلاء زينهم وسعيد صديق ومجموعة من الفنانين كضيوف شرف جارى الاستقرار عليهم.

يذكر أن مي كانت قد سجلت منذ أيام أغنية "فلفل شطة" لتتر أحد برامج قناة الأهلى.