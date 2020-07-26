محمد عز يبدأ تصوير مسلسل "بأثر رجعي" مع مي سليم

بدأ الفنان محمد عز تصوير مسلسل "بأثر رجعي" مع الفنانة مي سليم، وعدد من الفنانين، حيث شارك جمهوره صورة تجمعه بأبطال المسلسل، عبر حسابه الشخصي "إنستجرام".

وعلق "عز" عليها قائلاً: "بسم الله توكلت على الله، مسلسل بأثر رجعي إنتاج شركة آسر المنتج أحمد أبو عزوز، تأليف فتحي الجندي، منتج فني، أسامة ساركيس، إخراج معتز حسام، كرمك يارب وتوفيقك".

مسلسل "بأثر رجعي" يشارك في بطولته إلى جانب مي سليم ومحمد عز كل من توني ماهر، وهالة فاخر وهاجر الشرنوبي وإيناس شيحة، وخالد محروس ومحمد حسني وشمس وعلاء زينهم وسعيد صديق ومجموعة من الفنانين كضيوف شرف.