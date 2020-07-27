وقف ذبح الخنازير داخل مجزر البساتين خلال فترة عيد الأضحى

كشف الدكتور مصطفى رمضان،مدير المجزر الآلى بالبساتين، ان عنبر 6 بمجزر البساتين المخصص لذبح الخنازير والذي يعمل 4 أيام أسبوعيا تم غلقه منذ الأمس ضمن استعدادات استقبال أضاحى عيد الأضحى.

وأضاف مدير مجزر البساتين لـ "الوطن"، أن عنبر الخنزير يشهد ذبح نحو 600 خنزير أسبوعيا، مؤكدا أن أزمة أنفلونزا الخنازير فى الأعوام الماضية، أدت إلى تراجع الإقبال على ذبح الخنازير فيما بعد انتهاء الأزمة، وتم الاعتماد على اللحوم المستوردة بشكل كبير.

ولفت إلى أن ذبح الخنزير داخل المجزر له مكان خاص به بعيدا عن العنابر الأخرى ومحاطا بسور يفصله عن المجزر وله باب خارجى خاص به، ولا يوجد أى خلط بين الذبائح الأخرى والخنازير، فهناك عنابر أخرى مخصصة لذبح الضانى والعجول البقرى والجاموسى والجمال.

وأشار إلى أن الفترة الراهنة داخل مجزر البساتين تقتصر على ذبح المواشى والاستعداد لأضاحى العيد فقط وغلق عنبر الخنازير حتى انتهاء فترة العيد، لافتا إلى أن طريقة الذبح للخنازير تختلف حيث يقتل بالوخز فى القلب لينزف حتى الموت، كما أنه لا يتم سلخه كباقى المذبوحات ولكنه يخلى من الشعر فقط كما يتم فى الدواجن، لافتا إلى أن تلك المذبوحات تصل إلى مصانع مقطعات لحوم الخنازير فى الزيتون وشبرا وجميعها تخضع للفحص البيطرى والتأكد من سلامتها للاستهلاك.