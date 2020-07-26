غادة عبدالرازق: تزوجت 10 مرات فقط وليس 15 كما يشاع

نفت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق، الأخبار التي انتشرت منذ زواجها من مدير التصوير هيثم زنيتا، حول أن عدد زيجاتها قد تخطى الـ15.

قالت غادة، في تصريحات تلفزيونية لقناة العربية، هذا كلام غير صحيح بالمرة ولا أعرف من حاول الترويج له، فأنا تزوجت 10 مرات فقط بما فيهم زيجتي الأخيرة من هيثم.

يذكر أن مسلسل سلطانة المعز، بطولة غادة عبدالرازق، محمود عبدالمغني، محمد لطفي، محمد شاهين، دينا، محمود البزاوي، حسن حسني، ومحمد حاتم، ومن تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير‎.